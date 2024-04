Messina, l'Atm lancia una gara d’appalto: l'aiuto dei privati contro i “portoghesi”

La caccia ai “portoghesi” riparte dai controlli anche di squadre “private”. Il team che cerca i furbi che vogliono usare i mezzi pubblici senza un abbonamento o un biglietto si allargherà presto a nuove figure che l’Atm pescherà all’esterno dell’azienda.

Nei giorni scorsi è stata aperta una procedura per “l’affidamento del servizio di verifica titoli di viaggio e attività complementari”, una ricerca per stipulare un accordo quadro con un solo operatore che possa aumentare la capacità di scovare chi non paga e di creare un effetto deterrente che possa cambiare l’andazzo. Nel 2023 sono state 18.000 le multe elevate a bordo di bus e tram: sono una media di 49 al giorno, festivi e domeniche comprese. Poche non sono. Nella Ztl, quindi nella aree di sosta a pagamento, invece, sono state 51.000 le sanzioni dello scorso anno. Ma per quella c’è una squadra di verificatori interni ad hoc.

Tornando su bus e tram, invece, l’idea di Atm è quella di allargare il gruppo di controllori. Dunque non vengono meno gli addetti dell’Atm che svolgono questa attività, ma vengono affiancati da un gruppo di esterni che verranno “ingaggiati” attraverso il bando. In realtà c’è già da una decina di mesi un gruppo di tre verificatori non interno che lavora per l’Atm. Una volta conclusa quella che è stata definita dalla società di via La Farina “una fase di sperimentazione”, è stato lanciato il bando che dovrebbe aumentare la capacità di scoprire i “portoghesi”.

All’azienda che vincerà la gara verrà proposto un contratto di due anni per un importo complessivo di 776.755 euro che però ha una parte molto ampia (sono 551mila euro) non soggetta a ribasso perché è il valore della manodopera. Ma l’azienda riceverà anche una parte variabile di introiti. Si tratta dell’ importo calcolato come percentuale massima del 50% che la stessa potrà trattenere dalle somme incassate con le sanzioni emesse a bordo e incassate entro i 60 giorni.