Messina, la richiesta del presidente del Consiglio comunale al ministro: “Garanzie certe e tempi concordati”

La lettera era stata preparata già nelle scorse settimane, a prescindere dalle posizioni politiche espresse dal leader del movimento Sud chiama Nord, Cateno De Luca, in merito al Ponte sullo Stretto. Nello Pergolizzi intende «farsi garante dell’intero Consiglio comunale» e, da presidente, ha deciso di scrivere al ministro dei Trasporti Matteo Salvini e all’amministratore delegato della “Stretto di Messina” Pietro Ciucci.

«In primo luogo – premette Pergolizzi –, è nostro interesse assicurare alla cittadinanza messinese che l’intero iter di esecuzione dell’opera non presenti alcun possibile profilo di rischio dal punto di vista della sicurezza tecnica e strutturale e che pertanto, prima di avviare i cantieri, siano completamente assolti i passaggi propedeutici e ulteriori rispetto alle previsioni progettuali che sono stati messi in evidenza dagli organismi competenti, come il Comitato scientifico della società Stretto di Messina, la Commissione Via-Vas del ministero dell’Ambiente e, non per ultimo, il Dipartimento regionale di Protezione civile con la recente nota dello scorso 23 aprile. È parere dello scrivente, infatti, che prima di porre in essere le attività di cantiere, le possibili difficoltà tecniche e strutturali dell’opera, così come le altrettanto rilevanti perplessità relative alle mitigazioni ambientali di un’area così delicata dal punto di vista dell’equilibrio ecologico (per questo tutelata a livello internazionale e comunitario) vengano risolte e definite in maniera esaustiva e non contestabile, al fine di rassicurare la popolazione circa la complessiva effettiva sicurezza dell’opera sul nostro territorio.