L’addio di Letojanni a Francesco: una catena di dolore e solidarietà. Oggi pomeriggio i funerali del 22enne

È il giorno dell’ultimo saluto a Francesco Caruso, il 22enne letojannese scomparso nel tragico incidente stradale di sabato scorso a Taormina. La salma del giovane, dopo l’autopsia effettuata ieri pomeriggio all’ospedale “San Vincenzo”, è giunta in tarda serata al Polifunzionale di Letojanni, dove è stata allestita la camera ardente. Oggi, alle 15.30, nella chiesa San Giuseppe, si terranno i funerali e per il centro jonico è una giornata di lutto cittadino, proclamato ieri dal sindaco Alessandro Costa: «Francesco era un volontario del Servizio civile e l’Amministrazione si fa interprete del sentimento dell’intera comunità rimasta profondamente colpita da questo drammatico evento – ha evidenziato il primo cittadino – e ne vuole manifestare in modo tangibile il cordoglio stringendosi intorno al dolore della famiglia».

Il provvedimento dispone la chiusura di tutte le attività commerciali dalle 15 alle 18 e comunque fino al termine del passaggio del corteo funebre. Come anticipato nei giorni scorsi, il nobile gesto compiuto da mamma Sabrina e papà Enrico, che hanno deciso di donare gli organi di Francesco, regalerà la vita ad altre sette persone: l’espianto di cuore, fegato, reni e cornee, effettuato all’ospedale di Taormina dall’equipe coordinata dal dottor Giuseppe Bova, ha permesso di salvare anche una bambina all’ospedale “Le Molinette” di Torino, oltre che ad altri pazienti all’Ismett e al “Civico” di Palermo, mentre le cornee sono state consegnate alla Banca degli occhi. Un’operazione che ha coinvolto fino a 150 persone, di cui 30 tra medici e infermieri del “San Vincenzo” costantemente supportati dall’Asp di Messina, che si è attivata immediatamente appena giunta la richiesta.