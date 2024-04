Messina, auto contro moto allo Zir: 17enne in codice rosso al Policlinico

Grave incidente, intorno alle 20, nella Zona industriale regionale di Messina. In via Franza, si sono scontrati un'automobile e un ciclomotore e ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un diciassettenne. Il giovane è stato trasportato al Pronto soccorso del Policlinico universitario "Gaetano Martino", dove è giunto in codice rosso, anche se non viene giudicato in pericolo di vita. Meno preoccupanti le ferite riportate dall'uomo che era al volante della vettura, il quale ha fatto ricorso alle cure mediche dell'ospedale Piemonte. Alla Zir è intervenuta una pattuglia della polizia municipale, a cui tocca ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.