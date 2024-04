Rassegna stampa 24-04-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Dissalatori e navi cisterna per il Ponte sullo Stretto

Messina, i furti e i "cavalli di ritorno" a Giostra: decise 5 condanne I NOMI

Barcellona: sparò al vicino dopo l’ennesima lite, ma il processo d’appello è da rifare

IN CITTA'

Tari a Messina, esenzioni e riduzioni: graduatoria in arrivo

Il diritto di scegliere… e di tornare a Messina

IN PROVINCIA

Operazione “Alastra” a Castel di Lucio: confermate le condanne