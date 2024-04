Ponte sullo Stretto, Salvini: “Obiettivo inizio cantieri entro l'estate. Prime auto nel 2032”

L’obiettivo rimane quello di aprire i cantieri per il ponte sullo Stretto entro l’estate del 2024. Il ponte «lo aspettano milioni di italiani e tantissime aziende, anche del Nord. Ci saranno 120mila nuovi posti di lavoro».

Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso della registrazione della puntata di «Cinque minuti» che andrà in onda questa sera su Rai1.

Altro obiettivo è - ha aggiunto - «arrivare al 2032 con le prime moto, auto e treni che attraverseranno il ponte sullo Stretto e l’Alta velocità e l’Alta capacità che collegheranno Palermo, Roma, Milano e Berlino». «Il Parlamento europeo riconosce che è una delle grandi infrastrutture che servono per unire il Paese e unire l’Italia all’Europa», ha rimarcato il leader della Lega. Le obiezioni dei tecnici del ministero dell’Ambiente? «Nelle prossime settimane ci saranno le risposte punto su punto a tutte le richieste. Vogliamo essere assolutamente scrupolosi. Poi finalmente gli ingegneri inizieranno nel loro affascinante e straordinario lavoro perché gli ingegneri italiani sono tra i migliori al mondo: purtroppo vanno all’estero a fare ponti ma sarà adesso l’occasione per far arrivare operai dall’estero a lavorare in Italia». Ed ancora: «Il ponte 15-20 anni fa sarebbe stata una grande opera fine a se stessa. Oggi noi stiamo investendo quasi 30 miliardi di euro su strade e autostrade in Sicilia, altrettante in Calabria».