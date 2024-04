Messina, inaugurate le prime due nuove pensiline Atm: defibrillatori, display aggiornati in tempo reale e ricarica per i cellulari

Punti di attesa tecnologici, con sedute di design, possibilità anche di ricaricare i telefonini, e attrezzati di contenitori per l’indifferenziato, defibrillatori e display aggiornati in tempo reale sul passaggio dei bus. Sono state inaugurate stamattina, a piazza Unione Europea e in via Tommaso Cannizzaro, di fronte al rettorato, le prime due di 45 nuove pensiline che da qui ai prossimi mesi verranno installate da Atm in città. Un percorso di nuove fermate Smart che a sud arriverà fino a Tremestieri, a nord fino al viale Giostra.