Messina, tra un mese la ripresa dei lavori al porto di Tremestieri: c'è l'accordo con la "Bruno Teodoro"

Si avvicina il momento della ripresa dei lavori al porto di Tremestieri. Questa mattina incontro a Palazzo Zanca fra l’Amministrazione e la "Bruno Teodoro" costruzioni che ha raccolto dalla nuova Coedmar il testimone per la realizzazione della restante parte della grande struttura che rappresenterà la nuova porta d’ingresso della Sicilia. Sul tavolo temi di ordine amministrativo logistico ed economico sui quali appare però sinergico l’interesse da parte di entrambe di arrivare ad una soluzione nel più breve tempo possibile. Il sindaco al termine dell’incontro ha parlato di un mese come ragionevole lasso di tempo utile per arrivare all’avvio dei lavori che sono sospesi oramai dal maggio del 2022. Una volta che l’area sarà completamente consegnata alla all’azienda nebroidea scatteranno i 24 mesi entro i quali dovrà essere completata. Oggi il porto di Tremestieri è stato realizzato solo al 22%. E i costi sono lievitati da 72 a 110 milioni di euro.