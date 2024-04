Messina, quale futuro per la Cittadella Universitaria? Ancora proteste per il degrado, in 56 scrivono alla rettrice

Una lettera con 56 firme per denunciare lo stato non ottimale della Palestra coperta multifunzionale della Cittadella Universitaria sportiva dell'Annunziata. In particolar modo viene sottolineato il mancato rispetto di alcune norme igienico-sanitarie. "Le finestre devono essere revisionate per permetterne la chiusura. Attualmente restano sempre aperte - si legge nella nota - Si rilevano miasmi maleodoranti provenienti dall’adiacente pozzo luce, con la problematica che si intensifica nei giorni di pioggia. Devono essere rimosse le muffe sulle pareti e sul soffitto, ammalorato in varie parti per infiltrazioni che procurano gocciolamento d’acqua fino al pavimento. Serve manutenzione ordinaria su tutte le attrezzature della palestra incluse le bike".

Alla lettera vengono anche allegate delle fotografie per evidenziare i problemi ai quali si aggiunge la frequente interruzione della corrente elettrica nella stanza spinning che condiziona il normale svolgimento delle lezioni e pregiudica le condizioni di sicurezza dei locali. Motivo per cui i 56 firmatari scrivono alla rettrice Giovanna Spatari chiedendo "di attivare adeguate azioni volte a ristabilire il rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie e di sicurezza ovvero di voler destinare ai corsi locali adeguati".