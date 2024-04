Messina, lavori in tangenziale: necessaria la chiusura notturna di alcuni svincoli

Autostrade Siciliane informa che dalle ore 21 del 22 aprile fino alle ore 6 del 23 aprile rimarrà chiusa la rampa di ingresso in direzione Catania dello svincolo di Messina Centro (km 7+075) della A20 ME-PA (Tangenziale di Messina). Si informa inoltre che dalle ore 21 del 23 aprile fino alle ore 6 del 24 aprile rimarrà chiuso lo svincolo di Boccetta (km 8+970), in ingresso, sempre in A20 ME-PA (Tangenziale di Messina), per permettere di completare i lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione.

Inoltra il Cas comunica che in A/20 dalle 7 di oggi è stato chiuso lo svincolo di Giostra in entrata in entrambe le direzioni, in ottemperanza all'ordinanza 59/2024