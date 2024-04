Messina, mercato Vascone... si cambia: nessun trasferimento in strada

Alla fine sono tutti felici. Il Comune, l’azienda incaricata e i commercianti. I lavoro al mercato Vascone vengono posticipati e rivisti nel loro sviluppo. Non ci sarà più il trasferimento nel vicino neonato parcheggio di via Catania e la chiusura per un anno della struttura per la manutenzione straordinaria. Ma “solo” un restyling per step senza necessità di spostare gli operatori.

La comunicazione è stata data ai commercianti giovedì pomeriggio dagli assessori Salvatore Mondello e Massimo Finocchiaro. Una rappresentanza ha ascoltato la decisione dell’amministrazione e fatto richieste per poter migliorare il contesto in attesa dei nuovi lavori.

Nella tarda primavera del 2022, la commissione di gara definì la graduatoria dell’appalto per il restyling del Vascone con una proposta di aggiudicazione a favore della S.L. Infrastrutture srl di Modica. La base d’asta era di 1.189.000 euro e dopo il ribasso le opere sarebbero costate poco più di 820.000 euro.

Il progetto di manutenzione prevedeva la sostituzione dell’intera copertura. Ma doveva essere rifatto anche l'impianto elettrico, e riordinato il sistema degli impianti tecnologici a servizio dei singoli box, realizzata una nuova rete di raccolta e smaltimento delle acque e un nuovo impianto fognario. Inoltre era prevista la sostituzione della attuale pavimentazione che è dissestata in più punti. Insomma un intervento che avrebbe decisamente cambiato la percezione, la funzionalità e anche lo standard di pulizia di tutta l’area, decisamente la più frequentata della città, nel suo genere.