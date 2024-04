Incidente mortale sulla Messina-Palermo a Sant'Agata di Militello: si ribalta tir, muore il conducente. Autostrada chiusa

Incidente mortale sull'A20 Messina-Palermo. Un tir per cause in corso di accertamento si è ribaltato su un fianco tra gli svincoli di Sant'Agata di Militello e Rocca di Capri Leone, esattamente appena fuori dalla galleria sul viadotto Rosmarino. A perdere la vita l'autista del mezzo che trasportava piante, un uomo di 64 anni. Sul posto gli agenti della stradale e due squadre dei distaccamenti dei Vigili del fuoco di Sant’Agata di Militello e Patti. Dalla Sede Centrale del Comando dei Vigili del fuoco di Messina è stata fatta intervenire in supporto l’autogru, per la rimozione del grosso mezzo dalla sede stradale ai fini del ripristino della viabilità. Sul posto è intervenuto anche personale del 118 con medico a bordo e automezzi dell’A.C.I.. Si attende l'arrivo del medico legale per la constatazione del decesso. L'autostrada A20 al momento è chiusa, quindi Rocca di Caprileone è l'uscita obbligatoria per poi proseguire per Palermo.