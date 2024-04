Capo d’Orlando, due nuove auto in arrivo al Comune: e la Polizia locale resta quasi... a piedi

Arrivano due nuove auto elettriche al Comune di Capo d’Orlando ed il parco mezzi di Palazzo Europa finalmente può dirsi tale se i mezzi potranno essere utilizzati anche dalla Polizia locale.

Attualmente la dotazione mezzi del Corpo è di una sola utilitaria e due ciclomotori, cinquantini, più la disponibilità di un’auto elettrica assegnata però all’Ufficio Tecnico Comunale.

Con l’utilizzo delle nuove auto, o almeno di una sola, che però ufficialmente andranno in dotazione all’Ufficio Servizi sociali il servizio esterno degli agenti potrà essere quasi del tutto soddisfatto. Si risolverebbe così in parte il grave gap che sta pagando il Corpo della Polizia Locale che, oltre alla mancanza di mezzi di locomozione, paga lo scotto di una pianta organica più che sottodimensionata.

Come scrisse ad inizio anno nella relazione del 2023 la comandante Maria Teresa Castano “a causa di pensionamenti possiamo contare su un organico sempre più esiguo di sole 12 unità, un numero ben lontano dal fabbisogno di 24 operatori che la pianta organica prevede per una cittadina delle nostre dimensioni. Una difficoltà con la quale fare i conti tutti i giorni che ci impone di moltiplicare gli sforzi per garantire gli standard di sicurezza e legalità attesi dalla nostra comunità”.

Attualmente risultano in servizio 1 comandante, 3 commissari, 7 ispettori e 1 agente.