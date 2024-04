Antibracconaggio nella zona tirrenica di Messina e provincia: sequestrati richiami acustici illegali

La Polizia Metropolitana di Messina, sotto la direzione del comandante Giovanni Giardina e il coordinamento del vice comandante Pietro Fotia, ha effettuato un’importante operazione di controllo venatorio nel comprensorio tirrenico della città di Messina e della provincia. In particolare, nel corso degli interventi di questa notte che hanno visto impegnati cinque agenti del Corpo, è stato posto sotto sequestro materiale che ignoti avevano posizionato allo scopo di utilizzarlo quali richiami acustici illegali.

I risultati dell’operazione sono stati trasmessi alle Procure competenti per i provvedimenti di competenza, in quanto l’uso di tale attrezzatura non è consentito dalla legge perché viola le norme dettate per l’esercizio corretto della caccia. “Ancora una volta l’attività della Polizia metropolitana di Messina – ha affermato il sindaco Basile – ha posto fine all’odiosa attività di bracconaggio e proseguiremo sempre più intensamente al controllo dell’intero territorio per individuare tutte le azioni che violano le leggi ambientali e venatorie”. Le attività di monitoraggio del territorio, così come programmato da tempo, saranno intensificate nelle prossime settimane con interventi mirati a contrastare il fenomeno della caccia illegale e dell’inquinamento ambientale.