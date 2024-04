Rassegna stampa 19-04-2024 edizione Messina

Tutte le principali notizie di oggi in edicola sul nostro giornale, edizione Messina-Sicilia:

Omicidio sull'altare del cimitero a Barcellona, il colpo di scena è servito: chiesto il rinvio a giudizio del boss Giuseppe Gullotti

PONTE SULLO STRETTO

Ponte sullo Stretto, la vice-ministra Gava: «Non c’è stata alcuna bocciatura»

IN CITTA'

Zona Falcata di Messina: a un passo dal finanziamento della bonifica

Messina, ecco il concorso per 130 nuovi vigili: ci saranno prove fisiche preventive

Messina, seicento selezionati per i tirocini d’inclusione: pubblicata la graduatoria

L'INCHIESTA

Voto di scambio e corruzione a Catania, Sammartino potrebbe tornare al governo: Schifani "congela" la sua delega

Il terremoto politico “Pandora” a Catania scuote anche Santa Teresa di Riva