Messina, seicento selezionati per i tirocini d’inclusione: pubblicata la graduatoria

Da due giorni è online la graduatoria dei candidati idonei ai tirocini di inclusione sociale previsti dal progetto “Completamento percorsi nuovi dell'abitare”. Una opportunità di reddito (seicento euro mensili) per le persone in situazione di disagio economico e vulnerabilità, finanziata dal Pon Metro 2014-2020.

La Messina Social City, nelle scorse ore, ha reso pubblici gli elenchi dei 600 selezionati (su un totale di 1.295 idonei) ai percorsi di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento finalizzati all'inclusione sociale e all'occupazione. Tutti gli ammessi in graduatoria, 600 quelli effettivi più 695 di riserva che rimarranno in lizza e potrebbero subentrare con lo scorrimento della graduatoria in seconda battuta. «Nessuna opportunità è da ritenersi persa – afferma Valeria Asquini, presidente della società partecipata dei Servizi sociali –, il progetto prevede la possibilità di scivolamento degli elenchi qualora si verificassero rinunce. La graduatoria è stato frutto di un processo attento e trasparente e tutte le attività si stanno svolgendo in linea con il cronoprogramma precedentemente comunicato dal sindaco Basile. Tuttavia per rendere il procedimento più tempestivo possibile, in concomitanza con l'avviso degli enti che ospiteranno i tirocinanti, l'equipe multidisciplinare della Messina Social City procederà con tutte le pratiche amministrative necessarie, inclusi i colloqui individuali con i candidati selezionati per il bilancio delle competenze e con l'obiettivo di costruire percorsi personalizzati che rispondano alle reali esigenze di ognuno di loro».

Espletato finalmente il primo step con la pubblicazione dell'attesa graduatoria, occorrerà accelerare sul prossimo step relativo alla individuazione delle strutture che ospiteranno i tirocinanti. L'avviso di partecipazione per la formazione di una “long list” degli enti o aziende che dovranno accogliere i primi seicento borsisti è stato appena pubblicato sul sito della Messina Social City. Un passaggio che secondo i beneficiari doveva essere fatto prima. Si teme un ulteriore allungamento dei tempi, come ha già evidenziato il consigliere comunale Cosimo Oteri, il quale solo qualche giorno fa con una nota indirizzata al sindaco Badile, all'assessora alle Politiche sociali Calafiore e alla presidente della Social City Asquini, aveva attaccato l'Amministrazione per il mancato avvio delle borse lavoro, promesse già l'anno scorso ai quattrocento tirocinanti selezionati.