Messina, avviso pubblico per 100 nuovi agenti della Municipale. Ecco il bando

Nuove opportunità occupazionali. È stato pubblicato l’avviso con il bando per la selezione dei cento nuovi agenti di polizia municipale del Comune Comune di Messina. Si tratta di un concorso particolarmente atteso in città e anche a palazzo Zanca dove la carenza di personale in divisa è un cronico problema. Tutte le comunicazioni dovranno pervenire esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata (pec) istituzionale: [email protected]. Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute attraverso l’utilizzo di canali diversi dall’indirizzo pec sopra indicato.

