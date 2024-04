A palazzo Zanca consegnata la cittadinanza onoraria di Messina al Corpo della Guardia di Finanza

All’evento hanno preso parte, oltre al Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale, Generale di Corpo d’Armata Rosario Lorusso ed al Comandante Regionale Sicilia, Generale di Divisione Cosimo Di Gesù, il Comandante Provinciale di Messina, Colonnello Gerardo Mastrodomenico e le più alte Autorità civili e militari della provincia di Messina. La cerimonia ha avuto inizio con una breve allocuzione del Sindaco della città di Messina, Federico Basile il quale, dopo aver ringraziato la Guardia di Finanza per l’encomiabile attività svolta, nel tempo, a favore di tutta la comunità messinese, ha inteso rendere omaggio al Corpo con la consegna al Comandante Interregionale dell’Italia Sud - Occidentale di una pergamena commemorativa dell’evento. Nel suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato che la storia di Messina si è caratterizzata per il lungo legame che unisce la Città dello stretto al Corpo della Guardia di Finanza, a partire dal dopo unità d’Italia, sottolineandone l’impegno anche nei momenti più drammatici conseguenti al tragico terremoto del 1908, allorquando, all’indomani della tragedia, i Finanzieri sopravvissuti si prodigarono per offrire l’assistenza a feriti e profughi.

Il Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale, Generale di Corpo d’Armata Rosario Lorusso, ha parimenti ringraziato tutti i presenti, le Autorità intervenute e l’Amministrazione Comunale per l’importante riconoscimento conferito al Corpo, a testimonianza del profondo legame con la città, sottolineandone la maggiore importanza, perché tributati nell’anno in cui il Corpo celebra i 250 anni dalla sua fondazione. Nella circostanza, sono stati consegnati degli oggetti ricordo della cerimonia al Sindaco di Messina ed al Presidente del Consiglio Comunale. Con l’odierno tributo, è stato riconosciuto alla Guardia di Finanza l’alto senso del dovere ed il costante impegno per contrastare l’illegalità finanziaria diffusa nella vita sociale, con evidenti ricadute sulla collettività, nonché per le molteplici e capillari iniziative volte a ripristinare l’onestà, a difesa e garanzia della sicurezza di tutti i cittadini e dell’intera comunità economica di Messina. L’evento e la consegna della prestigiosa onorificenza, che rientrano nel quadro delle celebrazioni in occasione del 250° Anniversario di fondazione della Guardia di Finanza (1774- 2024), costituiscono un simbolo tangibile della vicinanza e della fiducia che la società ripone nel Corpo, costantemente impegnato a tutelare la sicurezza economico-finanziaria ed a contrastare la criminalità organizzata, in modo da assicurare condizioni sempre migliori per lo sviluppo dell’economia sana del territorio.