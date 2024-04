Roccalumera, è morto l'avvocato ed ex sindaco Gianni Miasi

Affettuoso, gentile e sempre disponibile a collaborare e dare il suo contributo per gli altri e la collettività. L’avvocato Gianni Miasi è stato simbolo di onestà, correttezza, generosità e caparbietà, che lo hanno contraddistinto nella vita professionale e politica. Se n’è andato venerdì sera all’età di 74 anni, dopo aver lottato tanto contro un male che negli ultimi tempi ha aggravato le sue condizioni di salute. Abilitato alla professione forense dal 1977, si è dedicato sin da giovane alla politica tra le fila del Partito socialista italiano, ricoprendo la carica di consigliere provinciale negli Anni ’80 fino al 1994 e di assessore a Palazzo dei Leoni dal 1992 al 1994. Per dieci anni, dal 2003 al 2013, è stato sindaco di Roccalumera e nel corso delle due legislature ha realizzato diverse opere pubbliche, come l'area artigianale, l'elisuperficie e altri interventi per lo sviluppo cittadino che testimoniano l’impegno profuso per la sua comunità; dal 2011 al 2012 è stato presidente dell’Unione dei Comuni della Valli Joniche dei Peloritani, ente in cui credeva fortemente, conducendo tante battaglie politiche con spirito combattivo e propositivo, mentre nel 2012 è arrivata anche la candidatura alle Regionali a sostegno di Rosario Crocetta, poi eletto presidente. I funerali di Gianni Miasi si terranno domani, alle ore 16, nella chiesa Madonna della Catena di Roccalumera. L’Amministrazione comunale e i dipendenti hanno espresso cordoglio e vicinanza al profondo dolore della famiglia, così come i consiglieri di minoranza ed il gruppo "Insieme per Roccalumera”. Ieri il sindaco Giuseppe Lombardo ha proclamato per domani una giornata di lutto cittadino, con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sul municipio, invitando le scuole ad osservare un minuto di silenzio alle 11 e i cittadini e i titolari di attività a sospendere le attività durante lo svolgimento delle esequie, in segno di raccoglimento e rispetto. Lunedì i funerali.