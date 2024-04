Milazzo, la Capitaneria recupera in mare il corpo di un uomo: è giallo sull'identità

La Capitaneria di Milazzo ha recuperato questo pomeriggio poco dopo le 16 il corpo di un uomo in mare in una zona compresa tra il promontorio del Capo e Vulcano. E’ stato un diportista a segnalare la presenza del cadavere. Immediata l’uscita della motovedetta e di un gommone che hanno proceduto al recupero del corpo che è stato portato sino a Patti, per essere, su disposizione della Procura, trasportato presso l’obitorio del Policlinico di Messina per le successive procedure di riconoscimento. Pare sia in avanzato stato di decomposizione. Nel frattempo è scattata la procedura di verifica delle persone scomparse negli ultimi tempi ma non si esclude che possa trattarsi di uno straniero.