L’Esecutivo Midili: in 3 anni a Milazzo risorse per oltre 60 milioni

Il giorno dopo le polemiche in Aula sul bilancio e sulle spese sostenute dall’Amministrazione per interventi strutturali nel settore delle opere pubbliche, il sindaco Pippo Midili ha inteso fare con i giornalisti il punto della situazione sui finanziamenti ottenuti in questi primi tre anni e mezzo di mandato. E ha consegnato un report contenente tutte le somme che il Comune di Milazzo ha ottenuto dallo Stato e dalla Regione, ed in particolare dal Pnrr.

Una risposta, ha lasciato intendere Midili, a coloro che ritengono che «si stia attingendo alle casse comunali per questi interventi». «Non mi faccio trascinare dalla polemica di chi vorrebbe bloccare tutto invocando cose senza fondamento. Lascio parlare i decreti di finanziamento che sono a disposizione di tutti e che ci hanno permesso di attuare quei processi di «rigenerazione urbana senza intaccare un bilancio comunale che è sempre più condizionato da vincoli di ogni genere e soprattutto legato anche al macigno che ci portiamo dietro ogni anno di dover pagare una rata di oltre un milione di euro per restituire mutui e prestiti contratti con grande facilità tra il 2000 ed il 2010. Ecco quindi che grazie alle tante opportunità offerte a livello nazionale e regionale, Milazzo è riuscita a portare a casa in questo triennio pieno oltre 60 milioni di risorse per opere pubbliche. Risorse che sono giunte grazie alla progettualità che abbiamo portato avanti senza sosta per essere presenti a tutti i bandi che venivano pubblicati. E di questo ringrazio gli uffici che non si sono risparmiati».

L’elenco delle opere è lungo (ben 67 interventi, ai quali si aggiungono i 3 finanziati con le risorse del Gal).