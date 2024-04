Messina, ripresi i lavori del parcheggio di viale Europa

Torna ad essere operativo il cantiere del parcheggio di interscambio “viale Europa ovest”. Da due giorni gli operai hanno ripreso l’attività per la realizzazione dell’opera dopo oltre un mese di stop in cui l’area di cantiere era rimasta ferma.

Il motivo dello stop ai lavori, come è noto, è derivato dalla necessità di una seconda variante al progetto iniziale, già rivisto in corsa, per consentire l’accesso delle ambulanze al Pronto Soccorso con una corsia dedicata. Una richiesta che era arrivata al Comune, nelle scorse settimane, direttamente dai vertici della struttura ospedaliera.

Da lunedì, però, quel cantiere ha ripreso ad animarsi di operai. Si è tornati al lavoro dopo che sono state superate tutte le procedure amministrative e burocratiche che il Comune ha dovuto effettuare per rendere operativa quella variante legata ai due ingressi del Pronto soccorso.

I primi operai hanno iniziato a piastrellare alcune zone del parcheggio ma l’obiettivo è quello di arrivare presto a pieno regime, recuperando così, almeno in parte, il tempo perso.

La variante al progetto determinerà una sorta di cuscinetto proprio davanti all’ingresso dell’ospedale Piemonte consentendo ai mezzi di soccorso (siano esse ambulanze o auto private in soccorso) di entrare più agevolmente all'interno dell’area dedicata al primo intervento.

Superato, in parte, anche l’altro problema che era stato riscontrato in concomitanza, ovvero quello della difficoltà a reperire i materiali. Qualcosa è già arrivato, altro dovrebbe essere consegnato nelle prossime settimane, ma comunque tutto si sta svolgendo secondo i nuovi programmi concordati tra Amministrazione, direzione lavori e ditta appaltatrice. Per il completamento deel cantiere, previsto a fine maggio, si andrà necessariamente più in là, intorno a fine luglio anche se, probabilmente, con l’arrivo della stagione estiva e con il mese d’agosto in cui c’è da concedere le ferie ai dipendenti della ditta interessata, per l’apertura vera e propria la tempistica potrebbe essere anche quella di inizio settembre.

Il parcheggio di viale Europa Ovest sarà uno spazio che consentirà di accogliere ulteriori 200 auto secondo lo schema già visto per gli altri due parcheggi di interscambio in una delle arterie più trafficate della città. La presenza del nuovo parcheggio, a ridosso proprio dell’ospedale Piemonte, dovrebbe garantire anche un maggiore ordine nella zona dove sono diversi anche gli ambulanti che si posizionano per sfruttare il traffico veicolare diretto anche allo svincolo di Messina Centro. Sulla corsia di destra, infatti, con la nuova segnaletica dovrebbe essere messo un freno anche al parcheggio selvaggio ed a quello dei camion degli ambulanti.