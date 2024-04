Messina, auto si ribalta sulla panoramica e finisce su un mezzo in sosta: ferita una donna

Incidente sulla strada panoramica dello Stretto all'altezza del complesso Linea Verde. Una Suzuky Ignis, probabilmente in maniera autonoma, mentre viaggiava in direzione sud si è capovolta finendo su un fianco e poi su una Toyota Yaris parcheggiata. Sul posto la polizia municipale, il vvf e il 118 che ha trasferito la conducente, una donna di 69 anni, all'ospedale Papardo in codice giallo. In corso di accertamento la dinamica dell'incidente. Evidenti effetti sul traffico visto anche la coincidenza con il rientro a casa di molti messinesi.