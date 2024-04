Anziano aggredito da minori a Messina, vertice in Prefettura: "Indagini serrate per identificazione degli autori"

Nella mattinata odierna il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, ha convocato una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche allo scopo di attenzionare il tema della sicurezza urbana nel capoluogo. All’incontro hanno partecipato, oltre al questore, al comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri ed al comandante provinciale della Guardia di Finanza, il Vicesindaco ed il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Messina, nonché Comandante della Polizia Metropolitana.

A fronte di alcuni recenti episodi di cronaca, con particolare riguardo all’aggressione verificatasi lungo la strada Panoramica dello Stretto, ad opera di quattro minorenni, nei confronti di un uomo di 84 anni, è stata condivisa l’esigenza di implementare misure di prevenzione e contrasto di episodi che intaccano la sicurezza e l’incolumità pubblica.

In tale direzione, le Forze dell’Ordine e le Polizie locali rafforzeranno, in una logica di massima integrazione operativa e valorizzazione delle risorse a disposizione, i già presenti servizi di vigilanza e di controllo coordinato, in particolare in quei siti ove più frequentemente si verificano episodi di criminalità diffusa o di disagio giovanile.