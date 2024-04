Messina, discarica a cielo aperto in pieno centro. Di tutto sul marciapiede: dai televisori ai lavandini

Una discarica a cielo aperto in via Arte della Stampa in pieno centro a Messina. Poco lontano dall'ospedale Piemonte. Qualcuno, probabilmente i famigerati svuota cantine, ha lasciato di tutto sul marciapiede. Televisori, armadietti, lavandini, tavoli, sedie e schermi di computer. Sembra che sia stato fatto un vero e proprio trasloco.

Eppure la Messinaservizi fornisce agli utenti un efficiente servizio di prelievo dei rifiuti ingombranti. I residenti chiedono oltre alla rimozione del materiale l'installazione di telecamere visto che la discarica si riproduce periodicamente.

Messinaservizi nella sua campagna #chitelofafare ricorda che l'abbandono di rifiuti costituisce un reato. Si rischiano una multa sino a diecimila euro e il sequestro del mezzo con il quale i rifiuti sono stati trasportati.