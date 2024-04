L'addio a Franco Providenti: ha segnato un pezzo di Storia messinese

Lo scorso 10 febbraio aveva compiuto 89 anni. A distanza di qualche settimana dall’irreparabile perdita dell’adorata consorte, Franca Piccione (sorella dell’ex presidente dell’Ars, Paolo), Franco Providenti si è spento ieri, a Roma. La salma sarà trasportata nella serata di oggi a Messina e domani verrà allestita la camera ardente a Palazzo Zanca, per volontà dell’Amministrazione e del Consiglio comunali. I funerali si celebreranno mercoledì. La lotta ai clan e l’attentato Ha segnato la Storia messinese degli ultimi decenni, da magistrato, da uomo impegnato nel volontariato e da sindaco della sua città, in un periodo breve (4 anni) ma intensissimo, tra il 1994 e il 1998. Franco Providenti fu il sostituto procuratore che sostenne la pubblica accusa nel Maxiprocesso di Messina, il primo celebrato in riva allo Stretto contro le organizzazioni mafiose, in particolare contro il clan di Giostra. Fino ad allora, Messina era considerata la “città babba” della Sicilia, quella in qualche modo immune dai condizionamenti di Cosa

Nostra palermitana e della mafia catanese. In realtà, proprio in quegli anni, Providenti portò alla luce una serie di intrecci e commistioni tra i vari clan della città, che sarebbero poi diventati eclatanti soprattutto durante la “guerra di mafia” degli anni Novanta. I mafiosi gli giurarono vendetta e una notte fecero saltare in aria il portone della sua abitazione in viale dei Tigli. Fortunatamente non ci furono conseguenze né per il magistrato né per la sua famiglia, ma quell’attentato dinamitardo confermò quanti interessi criminali Franco Providenti avesse scoperchiato nella sua azione di sostituto procuratore della Repubblica. L’impegno sociale Accanto alla carriera di giudice, unì sempre l’impegno sociale, in particolare da volontario del Tribunale dei diritti del Malato e da presidente della Lam, la Lega antidroga messinese. Poi, venne il 1994, l’anno della prima elezione diretta dei sindaci. Una parte della società civile gli chiese di “scendere in campo” e Providenti alla fine accettò, pur sapendo che sarebbe stata una sfida in teoria impari, visto che il ‘94 era anche l’anno del trionfo di Silvio Berlusconi e della sua “creatura”, il partito-azienda Forza Italia.