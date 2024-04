Cane antidroga scova mezzo chilo di marijuana nascosta nell'armadio: un arresto a Milazzo

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato a Condrò un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine anche per reati specifici, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati i militari della Stazione di Fondachello Valdina, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, a presentarsi presso la sua abitazione per eseguire una perquisizione domiciliare. L’attività dell’Arma, condotta con il prezioso apporto del fiuto del cane antidroga, ha consentito di scovare un involucro, abilmente occultato dietro l’armadio della camera da letto, al cui interno i militari hanno trovato e sequestrato oltre mezzo chilo di marijuana. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato condotto in caserma, laddove è stato formalizzato il suo arresto.

La droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa di essere giudicato.