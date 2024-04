La vittoria del Messina non basta, Modica spara a zero: "Difficile fare calcio qui, meritavamo più rispetto"

La vittoria non fa ritrovare il sorriso al tecnico Giacomo Modica che nel dopo partita ha sparato a zero con obiettivi precisi: ambiente, politica e fors'anche contro la società , da cui non sempre si è sentito protetto. «Devo elogiare la squadra, perché dopo Castellammare era stata, anche giustamente, criticata. È stata una prova di maturità e la gara poteva finire anche 7-1, non siamo stai bravi a chiuderla, ma ho giocatori importanti con qualità umane straordinarie e hanno fatto un capolavoro». Quindi gli affondi: «Non voglio togliermi nessun sassolino ma ora siamo stanchi di subire tanti errori arbitrali e diverse situazioni avverse. La squadra avrebbe meritato di più sotto l’aspetto affettivo ed essere messa in condizione di fare di più. Non è un caso che sei allenatori in sei anni – ha aggiunto Modica – abbiano toppato. Messina è straordinariamente bella, ma è un ambiente tetro, ci sono sempre critiche e non va mai bene niente. Ci sono dinamiche che portano negatività, viviamo un anno da zingari a girovagare e senza il team manager oggi (ieri ndr) l a caldaia sarebbe rimasta spenta e non avremmo avuto acqua calda».

«L’amarezza è infinita - prosegue Modica - Siamo alla fine e ringrazio per l’opportunità di tornare ad allenare a Messina, che è la mia seconda città. Dico grazie perché ha avuto il coraggio di prendere me, anche se qualcuno pensa che non sono da serie C. Parlo di presente, perché si devono fare le cose per bene altrimenti saluto e ognuno andrà per la propria strada. Non chiudo la porta, ma voglio essere chiaro: non elemosino un contratto, ma siamo qui per fare qualcosa di importante per il Messina e serve una risposta anche dalla politica. Vanno adeguati i campi di allenamento per dare un segnale sul tema calcio a Messina. Per fare calcio servono serietà, competenza e amore verso il Messina».