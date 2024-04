Messina, via ai lavori della palestra dell'Istituto Bisazza

L’attesa sembra proprio finita. Il liceo Bisazza avrà la sua palestra e l’avrà all’inizio dell’anno scolastico 2025-26. Ancora un anno e mezzo di attesa che è nulla in confronto con i decenni trascorsi da un paio di generazioni di studenti con l’illusione di vederla sorgere prima di lasciare la scuola.

Nei giorni scorsi c’è stata la consegna dei lavori all’azienda che si occuperà della realizzazione dell’opera. C’erano il sindaco metropolitano Basile, il dirigente del settore edilizia scolastica e Dg Salvo Puccio, il rup Giacomo Russo e ovviamente i rappresentanti della Spallina Lucio srl, di Gangi. La società madonita si è aggiudicata l’appalto con con un ribasso del 27,694% di sulla base d’asta, cioè 1.238.035 euro.

La durata dei lavori è di 460 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna avvenuta la scorsa settimana. Una quindicina di mesi di opere che fra collaudi e cantierizzazione portano all’estate del 2025, entro dunque i termini previsti dal Pnrr dal quale provengono i finanziamenti.

Dal rendering prodotto dagli uffici dell’ex Provincia regionale si evince che la struttura di prossima costruzione godrà di spazi ampi e luminosi, con molte sezioni in vetro. Sorgerà in un’area limitrofa alla scuola, e sempre nell’ambito del plesso.

E proprio la stretta vicinanza con gli spazi dedicati alla didattica impone una attenta valutazione delle possibili interferenze fra il cantiere e l’attività scolastica. Lunedì prossimo è previsto un sopralluogo per dividere gli spazi con la necessità di gestire però l’unico cancello d’ingresso. Per questo appare scontato un uso promiscuo ma con orari differenziati.

Le scelte progettuali hanno mirato a garantire la funzionalità dell’edificio a servizio dell’istituto di pertinenza, non precludendo però un eventuale ampliamento in termini di offerta con possibilità di attività extra scolastiche da potersi ottenere previa esecuzione di ulteriori opere.

La costruenda palestra è a servizio di una scuola secondaria di II grado che annovera 40 classi, per un totale di circa 750 alunni. Programmata la realizzazione di un impianto regolamentare di tipo B1, divisibile in tre settori, ma utilizzabile da non più di due squadre contemporaneamente. Il dimensionamento della palestra è stato effettuato nel rispetto dei dettami del regolamento Coni per l’impiantistica sportiva. Garantito il rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi imposti dalle normative, in modo da essere dotata di funzionalità, igiene, sicurezza.

Lo spazio di attività dell’impianto sportivo presenta una dimensione di 14 metri lineari per 26. L’altezza minima, libera da qualsiasi ostacolo, in corrispondenza dello spazio di attività e delle fasce di rispetto è pari a 8 metri lineari. Le dimensioni e le caratteristiche della palestra assicurano la presenza di un campo regolamentare di pallacanestro secondo i dettami delle norme Coni-Fip. La superficie complessiva misura 732 metri quadrati. Al fine di garantire quanto più possibile, all’interno dello stabile, un’illuminazione naturale, prevista la collocazione di ampie vetrate.

L’impianto di illuminazione artificiale e di illuminazione di sicurezza rispettano i requisiti minimi stabiliti dalle norme vigenti. Per tutti gli spazi si ha un adeguato ricambio d’aria, onde consentire condizioni igieniche e di comfort per gli utenti, mediante ventilazione naturale da aperture dirette verso l’esterno nelle pareti perimetrali. La struttura ideata è ovviamente dotata di servizi igienici e spogliatoi.