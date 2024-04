Messina, scontro auto-moto vicino allo stadio Celeste: ferito un 23enne

Incidente in Via Adolfo Celi intorno alle 14, nei pressi dello stadio Celeste. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati una Fiat panda e un motociclo che ha sua volta ha centrato un altro ciclomotore di passaggio. Ad avere la peggio il 23enne alla guida del ciclomotore che è stato trasportato al pronto soccorso del vicino Policlinico per una sospetta frattura al piede. Vista l'ora di punta inevitabili forti disagi alla viabilità.

IN AGGIORNAMENTO