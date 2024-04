Lavori alla galleria Taormina, il Cas rivede il programma. Dal 24 aprile riprende regolare transito

E’ stato rimodulato il programma dei lavori nella galleria Taormina nei pressi del casellodell’A18 di Spisone. Il Cas, appunto, per tenere conto di preoccupazioni e richieste degli amministratori dei Comuni di Taormina e Giardini, ha deciso di sospendere i lavori programmati alle 24 del 23 aprile 2024, per riprenderli a conclusione della stagione estiva. Il tratto autostradale, quindi, rimarrà chiuso solamente dalle ore 14 del 5 Aprile fino alle ore 24 del 23 Aprile. A partire, dunque, dal giorno successivo sarà nuovamente possibile utilizzare la rampa di accesso dello svincolo di Taormina per imboccare l’autostrada in direzione Catania.

La direzione del Cas, infine, si scusa per i disagi che, nel periodo di chiusura, subiranno residenti e turisti. Il provvedimento, secondo il Cas, si è reso necessario per eseguire lavori urgenti per la tutela della sicurezza pubblica.