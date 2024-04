Spaccio di droga tra S. Agata Militello e Capo d’Orlando: tre condanne e un'assoluzione

Si è concluso con tre condanne e un’assoluzione il processo di primo grado a carico di quattro persone, finite alla sbarra per le accuse di detenzione e spaccio di stupefacenti.

La pena più pesante, dieci anni e sei mesi di reclusione, è stata disposta a carico di Biagio Salvatore Borgia, 37enne di Militello Rosmarino, con 50.000 euro di multa e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Cinque anni e sei mesi la condanna per Nicolò Gianguzzo, 38enne di Alcara Li Fusi, oltre a 30.000 euro di multa e l’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici.

Condannato infine a tre anni e tre mesi, più 30.000 euro di multa, Andrea Agliolo Quartalaro, 28enne di Capo d’Orlando, con l’interdizione per cinque anni. Tutti e tre dovranno corrispondere le spese processuali e del mantenimento in carcere.

Assolto per non aver commesso il fatto un quarto imputato, Vincenzo Marano, 47enne di Capo d’Orlando, mentre è stata esclusa la responsabilità di Borgia per un capo d’imputazione e di Gianguzzo per due, perché il fatto non sussiste.

La sentenza emessa del collegio del Tribunale di Patti (presidente Mario Samperi, giudici Eleonora Vona e Giovanna Ceccon) scaturisce da una delle numerose operazioni antidroga degli ultimi anni sui Nebrodi.