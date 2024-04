Tanto spavento in via Torrente San Filippo, a Messina, per un centauro di 40 anni che, dopo aver perso il controllo della moto a causa della strada dissestata (in questa zona della città è presente, da tempo, un grossa buca) è atterrato sullo spartitraffico. Sul posto la Polizia municipale e il 118 per i soccorsi del caso.