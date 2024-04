“Naxos Trema 2024”, simulazione-esercitazione di terremoto domani mattina negli edifici scolastici giardinesi

Una simulazione-esercitazione di terremoto di magnitudo Richter 4,3 verrà effettuato domani mattina negli edifici scolastici giardinesi delle elementari e medie. L’operazione è stata chiamata “Naxos Trema 2024” voluta dall’amministrazione comunale del Sindaco Giorgio Stracuzzi ed in particolare dall’assessore alla Protezione civile avv. Ferdinando Croce in stretta collaborazione con il Servizio regionale di Protezione civile provincia di Messina diretto dall’ing. Bruno Manfrè, progetto che mette assieme anche l’Istituto comprensivo statale “Giardini” del dirigente prof. William D’Arrigo. Poco dopo le 10,15 – come ha detto l’assessore Croce - scatterà l’allarme per una scossa sismica e da quel momento in poi tutte le forze organizzative comunali di Protezione civile saranno impegnate per prestare i primi aiuti-soccorsi alla comunità scolastica. Vogliamo testare i tempi di reazioni e capire come affrontare ogni singolo caso”.

