Altra mattinata di caos lungo l'"autostrada" tra Messina e Villafranca

"Si segnalano code e rallentamenti per traffico intenso, lungo l'autostrada A/20 Messina-Palermo, tra la barriera di Villafranca e lo svincolo di Giostra, in direzione Messina", questo il comunicato diffuso in mattinata dal Cas. In realtà, le code, si registrano anche in direzione opposta rendendo la vita difficile alle migliaia di automobilisti che quotidianamente sono costretti ad utilizzare questa tratta "autostradale". In tangenziale, anche questa mattina, la coda dei mezzi diretti verso Boccetta si allungava fino allo svincolo di Messia Centro