Acqua "contaminata" a Sant'Alessio Siculo, scatta il divieto di utilizzo potabile

Acqua non potabile a Sant'Alessio Siculo. Il sindaco Domenico Aliberti ha firmato oggi un’ordinanza urgente che stabilisce in via cautelativa il divieto di utilizzo a scopo potabile dell’acqua proveniente dal civico acquedotto e destinata al consumo umano, per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito alle analisi eseguite dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Messina-Area Dipartimentale di Taormina, sui campioni prelevati il 28 marzo, e dei rapporti di prova e i risultati analitici trasmessi mercoledì al Comune di Sant’Alessio Siculo che hanno evidenziato una situazione di contaminazione dovuta al superamento dei valori di parametro fissati dalla normativa relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.