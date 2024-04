Sanità a Messina, ospedale Martino: aperto il plesso del padiglione C. Pronto soccorso adeguato e più sicuro

Un pronto soccorso adeguato e sicuro per rispettare le esigenze di cittadini e operatori. Da oggi è aperto presso l’AOU “G. Martino” il plesso del Padiglione C, piano terra, che ospita i locali rinnovati per accogliere al meglio i pazienti che accedono in emergenza. Una misura necessaria, in attesa del completamento del padiglione E, attuata dalla nuova Direzione Aziendale per assicurare ai pazienti maggior confort e assistenza.

Gli utenti che si recano in autonomia al Pronto Soccorso potranno entrare dall’ingresso vicino alla banca dove, con un percorso separato, è presente anche l’accesso per le ambulanze con la relativa camera calda. Per i mezzi di soccorso che arrivano in urgenza dall’esterno è stato, inoltre, aperto un nuovo varco sul Viale Gazzi, lato Monte, autorizzato dal Comune di Messina per questo specifico scopo.

Creata all’interno una nuova area triage e un grande open space che comprende le diverse zone visita. Previste due aree dedicate a codici gialli e rossi e una degenza con sette posti letto per l’Osservazione Breve Intensiva (OBI). Inoltre un’ala dei locali, che fino a ieri ha ospitato il pronto soccorso, sarà ulteriormente ristrutturata per creare un’ampia sala d’attesa, dotata di due bagni, e display per monitorare i tempi di attesa e tracciare il percorso del paziente.