Paura salmonella a Milazzo: dopo il caso "Majorana" niente gita in Puglia per gli studenti della "Garibaldi"

Mentre all’istituto “Majorana” la situazione dei ragazzi colti da malore alla gita in Puglia continua a rimanere critica (molti studenti non si sono ancora ripresi e oggi non rientreranno in classe dopo le vacanze di Pasqua), alla scuola media Garibaldi si è deciso di annullare il viaggio d’istruzione già programmato per gli alunni delle seconde e terze classi nella stessa struttura alberghiera che aveva ospitato i ragazzi dell’istituto superiore milazzese.

La decisione è stata adottata dalla dirigente scolastica Elvira Rigoli a conclusione di una riunione straordinaria con tutte le famiglie, i docenti e i rappresentanti d’istituto. Molti genitori, infatti, hanno manifestato la volontà di non mandare i propri figli in gita per motivi di sicurezza, proprio perché il pernottamento era in programma esattamente nello stesso albergo dove hanno alloggiato gli alunni del Tecnologico. La gita si sarebbe dovuta svolgere dal 9 al 13 aprile. Gli studenti comunque non saranno privati del viaggio: presto sarà organizzato un altro itinerario.

Oggi era prevista anche la partenza delle altre classi dell’Istituto Majorana per il secondo turno, ma l’iniziativa è stata bloccata all’indomani di quanto accaduto in terra pugliese. Sulla questione sono ancora in corso le indagini per cercare di capire cosa abbia potuto provocare nei ragazzi la salmonella.