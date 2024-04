Messina, tentato furto alla Bartolini di Galati: la polizia arresta un 23enne

I poliziotti dell’UPGSP hanno arrestato un messinese di 23 anni per il tentato furto aggravato commesso nottetempo ai danni della filiale Bartolini, sita sulla SS 114, bivio Galati.

Poco distante, i poliziotti scorgevano la sagoma di un uomo accovacciato, con volto travisato da un passamontagna e guanti in lattice per impedire di lasciare tracce utili alla sua identificazione che, una volta vistosi scoperto, tentava di guadagnarsi la fuga dirigendosi verso il deposito merci ove veniva bloccato e tratto in arresto.