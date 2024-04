Messina, rudere pericoloso: chiusa la via Carrai. Disagi per i residenti

È da ieri chiusa la via Carrai, la strada che collega Viale Principe Umberto al Viale Boccetta. A richiederne la chiusura i vigili del fuoco. La causa sarebbe un rudere da mettere in sicurezza. Interdetto sia il traffico veicolare che pedonale, con inevitabili disagi per i residenti. Da definire i tempi per il ripristino dello stato dei luoghi e per la riapertura della strada.