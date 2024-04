La fiammata di ritorno, la paura, i soccorsi: così il 14enne di Milazzo si è ustionato il 30% del corpo

È ricoverato al Centro Grandi Ustioni del “Civico” di Palermo il quattordicenne milazzese, residente nella Piana, studente dell’istituto d’istruzione superiore “Guttuso”, rimasto gravemente ferito, il giorno di Pasquetta, dal ritorno di fiamma del barbecue che stava tentando di accendere per il tradizionale pranzo all’aperto. Al ragazzo, che inizialmente è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Milazzo, sono state diagnosticate ustioni di secondo e terzo grado al volto, al torace e alle braccia su circa il 30 per cento del corpo.

L’incidente è avvenuto in via del Marinaio d’Italia, nei pressi delle ex Cupole, nella riviera di Ponente, dove lo studente si era riunito per trascorrere una giornata spensierata assieme ad una comitiva di coetanei ( ragazzi e ragazze), due dei quali sono per fortuna stati solo sfiorati dalle fiamme.

Sono stati gli stessi amici a far scattare l’allarme chiedendo telefonicamente l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato inizialmente il giovane al pronto soccorso “Fogliani” dove sono subito giunti, informati dai ragazzi, anche i familiari. Ore di grande ansia e preoccupazione, visto che il quadro clinico sembrava complesso (il quattordicenne accusava anche problemi respiratori) al punto tale da decidere il trasferimento, avvenuto nella tarda serata di lunedì, a Palermo. Poi, col passare delle ore, la situazione è fortunatamente migliorata e il giovane non è più in pericolo di vita.

Le circostanze che hanno portato alla fiammata di ritorno non sono ancora del tutto chiare, ma sembra che il vento abbia giocato un ruolo determinante nella disavventura: la fiammata ha colpito frontalmente il ragazzo che si trovava a torso nudo e indossava solo i bermuda dopo una giornata tra allegria e giochi in spiaggia.