Messina, frontale tra due auto sul viale Italia. Ferita una donna

Incidente questo pomeriggio, intorno alle 18.30, sul Viale Italia. Due autovetture, una Yaris che proveniva da sud e una Ypsilon che procedeva in senso opposto, si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano la Circonvallazione. Coinvolta anche un'auto parcheggiata nelle vicinanze. Ad avere la peggio una donna, a bordo di una delle due auto, trasportata in ospedale. Sul posto il 118 e la sezione infortunistica della polizia locale per i rilievi di rito.