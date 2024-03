Furci Siculo, doppio lavoro: nei guai un impiegato comunale

È finito nei guai un dipendente comunale di Furci Siculo, beccato nei mesi scorsi durante un controllo delle Forze dell’ordine. L’impiegato, al di fuori dell’orario di servizio, si trovava infatti al lavoro all’interno di un esercizio commerciale ed è stato sorpreso dalla Guardia di finanza che ha scoperto come si trattasse di un dipendente pubblico che, dunque, non poteva svolgere un doppio lavoro, vietato dalla legge.

La segnalazione delle Fiamme gialle è giunta fino alla Presidenza del Consiglio del Ministri, visto che il Nucleo speciale anticorruzione ha informato dell’accaduto l’Ispettorato per la funzione pubblica del Dipartimento della Funzione pubblica, e successivamente ne è giunta comunicazione anche al Municipio. L’ente locale non ha potuto ignorare l’episodio ed è scattata la procedura che, in questi casi, prevede l’adozione di un provvedimento disciplinare a carico del dipendente.

