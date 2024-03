San Pier Niceto, incendio vicino al centro abitato. Il vento di scirocco alimenta le fiamme

Un incendio sta interessando da alcune ore la contrada Vignarillo vicino al centro abitato (zona alta del paese) e la località Pietra Rimiti (Pizzo Salice) a San Pier Niceto in provincia di Messina.

Sul posto il commissario Giovanni Giacoppo del Corpo Forestale della Regione Sicilia, che ha attivato la richiesta aerea. In arrivo Can 27 e l'elicottero Erickson S-64 Geronimo. Nei luoghi a monitorare anche il sindaco Domenico Nastasi, amministratori e consiglieri comunali, operai e vigili del Comune. Il forte vento di scirocco sta alimentando velocemente le fiamme. Il Comune di San Pier Niceto nella giornata di ieri ha attivato il Coc in vista dell'emergenza incendi.