Ponte sullo Stretto, al via l’iter burocratico. Ciucci: «Ora l’avviso per gli espropri e gli Sportelli informativi»

Si entra nel vivo. La macchina burocratica del Ponte sullo Stretto – dopo i primi passi, altrettanto decisivi, relativi alla rinascita della Stretto di Messina e alla revisione del progetto definitivo – si metterà ufficialmente in moto fra due settimane. L’appuntamento è fissato per le 11 di martedì 16 aprile: per quella data è stata indetta dal ministero Infrastrutture e Traspoti la conferenza dei servizi istruttoria. «Si tratta del primo passo operativo che segna l’inizio delle attività per la messa a punto dei cantieri entro l’anno», recita una nota del Mit, con il ministro Matteo Salvini che si dichiara «molto soddisfatto e fiducioso che il confronto porti alla definizione delle attività nel più breve tempo possibile». Al tavolo, oltre a tutti i ministeri e le amministrazioni statali interessati, ci saranno le Regioni Calabria e Siciliana, i Comuni e gli enti gestori delle reti infrastrutturali (gas ed energia, ad esempio) destinatari delle eventuali interferenze. «A tutti – spiega il Mit – sarà messa a disposizione la documentazione progettuale, in modo da permettere la più ampia partecipazione e le valutazioni del caso».

Per l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, «l’avvio della conferenza di servizi rappresenta un ulteriore concreto passo avanti nell’ambito dell’iter approvativo volto alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Altrettanto importante è stata la comunicazione del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, nei giorni scorsi, ha dichiarato la “procedibilità” per l’avvio della valutazione degli elaborati ambientali. Come programmato e comunicato la convocazione della conferenza è un atto conseguente all’approvazione da parte del consiglio di amministrazione della Stretto di Messina dell’aggiornamento del progetto definitivo dell’opera e alla contestuale consegna degli elaborati progettuali ai ministeri e alle Autorità competenti».