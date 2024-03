San Pier Niceto, l'allenatore del Messina Giacomo Modica visita il Museo del calcio siciliano

Il museo del calcio siciliano di Nino Donia ha ospitato ieri l'allenatore del Messina mister Giacomo Modica, il direttore operativo Angelo Costa e il team manager Fernando Cammarata, che si sono intrattenuti nella sede per una piacevole chiacchierata. Gli ospiti hanno apprezzato il museo ricco di cimeli storici, che nel tempo si è ulteriormente arricchito. Alle numerose foto e gadget della prestigiosa collezione di Nino Donia si sono infatti aggiunte nuove preziose testimonianze sportive, tutte custodite all'interno del museo. Il proprietario ha ringraziato mister Giacomo Modica per la presenza, augurando il meglio per la squadra del Messina e ricordando anche che le porte del suo museo sono sempre aperte a tutti gli appassionati. "Sono contentissimo, aspettavo l'allenatore del Messina da tempo", ha detto Donia. Dal canto suo, Modica è rimasto basito: "In questo museo è stato costruito un arsenale di bellezza del calcio italiano". Il mister ha donato un pallone firmato da tutti i calciatori del Messina e una maglia della squadra.