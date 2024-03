Rassegna stampa 29-03-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Gli ingegneri italiani: «Il Ponte è sicuro»

Bonus edilizi e ristrutturazioni "fantasma" a Messina, Barbera: "Mi dichiaro prigioniero politico"

Messina, lo spaccio di droga a S. Lucia sopra Contesse: le condanne sono definitive

Messina, dal phishing al quishing: ecco la nuova truffa con il falso QR Code

IN PROVINCIA

Ex Cupole di Milazzo: sospesa l’aggiudicazione definitiva ai privati

Assunzioni al Comune di Santa Teresa di Riva: dal 2024 sarà "un'infornata" di new entry

Patti, trasporto turistico al Santuario di Tindari: il servizio è stato assegnato

Capo d'Orlando, ancora un furto di rame al cimitero