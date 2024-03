Patti, trasporto turistico al Santuario di Tindari: il servizio è stato assegnato

A Tindari il servizio di trasporto turistico con bus navetta dall’area di sosta “Locanda 2” al parcheggio degli Ulivi, situato ai piedi del santuario mariano, è pronto a ripartire.

Espletata la gara attraverso la piattaforma del Mepa, con aggiudicazione disposta per l’operatore economico “Crisamar Viaggi S.a.s. di Crisafulli Giuseppe & C.” di San Filippo del Mela dietro offerta di 110.300 euro, la procedura si è conclusa con un rialzo di soli 300 euro rispetto al valore economico posto a base di partenza di 110.000 euro.

Dei cinque operatori invitati a partecipare, infatti, soltanto la ditta “F.lli Patti Autolinee” ha preso parte con un’offerta di 37.000 euro, considerata inammissibile in quanto a ribasso rispetto al canone ufficialmente prestabilito. Il servizio temporaneo e sperimentale di trasporto di persone ai fini turistici-ricreativi mediante bus-navetta su gomma, formalmente strutturato lo scorso anno, una volta risolta la questione della competenza sulla via Pullano di Tindari tra il Comune e la Città metropolitana di Messina, in via sperimentale era già stato affidato alla ditta Giardina Viaggi Srl (con un’offerta al rialzo di 156.080 euro). Accordi tuttavia mai ratificati formalmente, eppure finiti al Tar di Catania a cui il gestore si è appellato dopo la revoca del servizio in autotutela disposta dai vertici comunali per presunte inadempienze.

In attesa di risoluzione del contenzioso l’Ente di Palazzo dell’Aquila aveva immediatamente provveduto alla nuova procedura per riprendere il servizio, necessario ad evitare ingorghi e blocchi del transito nella Provinciale 107 con conseguenti pericoli per la pubblica incolumità in caso di soccorso sanitario e interventi di pubblica sicurezza.