Messina, è morto Francesco Squadrito: illustre docente di Farmacologia

La rettrice Giovanna Spatari ha espresso ieri in una nota «a nome di tutta la comunità accademica il cordoglio per la scomparsa del professore Francesco Squadrito . L’Università degli Studi di Messina e la scuola Farmacologica messinese perdono uno dei più illustri maestri ».

Dal 2013 al 2015 è stato coordinatore del corso di laurea in Medicina e chirurgia del nostro ateneo, ed era da diversi anni coordinatore dei corsi integrati di Farmacologia e tossicologia presso il corso di laurea in Medicina e chirurgia e di Pharmacology presso il corso di laurea in Medicine and Surgery del nostro ateneo.

Il prof. Squadrito rivestiva attualmente il ruolo di direttore della Scuola di specializzazione in Farmacologia e tossicologia clinica della nostra Università.

«Nel corso della sua lunga carriera di docente - ha concluso la rettrice nella sua nota -, ha formato generazioni di studenti trasmettendo con dedizione e passione la sua competenza nel settore della Farmacologia».

Ed ancora per la Regione Sicilia curò il progetto sanitario regionale 2007 per “Utilizzo di fitoderivati per la prevenzione del rischio vascolare in donne con sindrome metabolica in post-menopausa: trial clinico”. Fu impegnato anche nel sociale. Dal dicembre 2000 era direttore sanitario della sezione provinciale dell’Avis (Associazione italiana volontari sangue). E dal novembre 2009 era anche presidente dell’Avis comunale di Messina.

***

I suoi funerali saranno celebrati lunedì 1° aprile alle ore 11.30 al Duomo. Ai familiari giungano le condoglianze della Gazzetta del Sud.