Ex Cupole di Milazzo: sospesa l’aggiudicazione definitiva ai privati

Nuovo colpo di scena nella vicenda delle ex Cupole. L’Assessorato regionale del Territorio ed Ambiente ha infatti deciso di sospendere in autotutela l’aggiudicazione definitiva, rilasciata nell’ottobre del 2020 alla ditta Degus di Milazzo, dell’area demaniale dove insisteva la nota discoteca, un simbolo della movida degli anni ‘80, aggiudicataria di un bando pubblicato dalla stessa Regione. Un provvedimento che arriva a seguito dell’ordinanza con la quale la sezione territoriale ambiente di Messina aveva interdetto l’area che si trovava in condizioni di assoluto degrado.

La vicenda Cupole dunque si arricchisce di un’altra clamorosa novità. La società aggiudicataria infatti aveva presentato istanza di concessione con relativo progetto allo scopo di realizzare uno stabilimento balneare con esercizio di ristorazione ed un’area per eventi ed attività ricreative. Nel frattempo il Comune di Milazzo ha bonificato l’area esterna di via del Marinaio comunicandolo all’Ufficio del demanio regionale di Messina ed evidenziando che non erano stati effettuati interventi all’interno delle ex Cupole che si trovavano comunque in situazione di forte degrado.